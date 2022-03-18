Радник мера Маріуполя: Росіяни викрали форму полку Азов і планують провокації

Окупанти разом з гауляйтером Урзуфа (Мангушська селищна громада) викрали військову форму полку Азов, завдяки чому можуть влаштувати постановчі відео зі звірствами перевдягнених росіян.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

– Про провокації. Сьогодні урзуфський гауляйтер Іван Топузов разом з окупантами вивезли з бази Азова в Урзуфі залишки форми. Чекаємо на нові відеопостановки звірств росіян, переодягнених в форму Азова, – написав він.

Радник міського голови Маріуполя також повідомив, що протягом 17 березня вийти з міста змогли “майже залишки всіх, хто зміг”.

– На жаль, доступ в місто закрито. Намагались запустити в Маріуполь малі автобуси та машини без анонсу – зупиняють росіяни на блок-постах в Мангуші та в районі с. Рибацьке. На жаль, не вийшло. Але є ще пара ідей разом з ВЦА спробуємо реалізувати. Не без ілюзій, але, – повідомив Андрющенко.

Він також заявив, що щодо розбомбленого Драмтеатру у Маріуполі “ніяких підтверджених даних немає”.

– На жаль, тенденція “гучно заявити” зберігається. Настрій стримано-оптимістичний, але без підтвердження кидати в суспільство такі новини, як на мене, безвідповідально, – написав він.

Радник мера Маріуполя не уточнив, про яку саме інформацію йде мова.

Петро Андрющенко також повідомив гарні новини: за його даними, за три дні з Маріуполя змогли евакуюватись близько 35 тис. маріупольців.

– З ще кращих новин – майже весь актив міста в безпеці. Ударний кулак подальшого спротиву та допомоги буде сформованого днями, – повідомив він.

Радника мера міста повідомив, що російська армія проводить псевдоевакуацію районів міста, що тимчасово контролюються ворогом.

– Людей грузять в автобуси, вивозять до Новоазовська без попередження та отримання згоди, потім проводять фільтраційні заходи (обшук, огляд, перевірка телефонів), потім далі до Таганрогу та на потяг. В різні далекі міста Росії. При цьому – українські документи забирають, видають щось на кшталт довідки і квиток. Що далі? Щонайменш два роки без можливості покинути вказане місто, робота за розподілом і відсутність документів. Хіба це не нацизм нового зразку?, – написав він

Щодо самого міста Маріуполь, то за його даними вулицями продовжують йти бої.

– Сказати, що росіяни контролюють більшу частину міста – не вірно. Вони навіть свою частину частин не контролюють, лише зачищають наших мирних містян, – резюмував Петро Андрющенко.

Раніше президент міжнародної гуманітарної організації Петер Маурер заявив, що до Маріуполя приїде нова команда співробітників Міжнародного Комітету Червоного Хреста, щойно з’явиться можливість безпечного доступу до міста.

Фото: Маріупольська міська рада