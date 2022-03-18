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Факти / Україна

РФ завдає ракетних ударів по Україні навіть з Каспійського моря – Повітряні сили ЗСУ

Валентина Летяк редакторка стрічки
Ракета

Обстріли українських міст фіксувалися з глибини території Росії, зокрема зі стратегічних ракетоносців у Каспійському морі, яке РФ ділить з Казахстаном, Туркменістаном, Азербайджаном та Іраном.

Про це розповів спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Більшість ракет ми виявляємо, бачимо, звідки здійснюють пуски, і напрямок польоту. Якщо вона летить, наприклад, з Криму в напрямку Києва, то по дорозі поетапно включається повітряна тривога. За алгоритмом ми прораховуємо, куди вона може влучити. Але зафіксовані й випадки, коли пуски робилися зі стратегічних ракетоносців, навіть з Каспійського моря – це дуже важко відстежити, – наголосив український військовий.

Він радить українцям не ігнорувати сигнал повітряної тривоги – коли він подається, це точно достовірні дані.

– Тому ігнорувати їх – це на свій страх і ризик. Звичайно, краще щонайменше відійти подалі від військових об’єктів, які можуть бути цілями, – сказав Ігнат.

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Джерело: РБК-Україна

Фото: Depositphotos

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