Протягом останніх днів війни українські Збройні сили регулярно демонструють відео роботи протитанкової зброї Стугна-П, що знищує ворожу техніку, яка без запрошення завітала на територію України.

Відомо, що станом на 18 березня вже знищено щонайменше 450 ворожих танків, 1 448 бойових броньованих машин, 879 одиниць автомобільної техніки, 60 цистерн з паливом для ворожого бойового транспорту та багато іншої техніки.

Судячи зі статистики підбитої техніки, протитанкова система Стугна-П, яка була вироблена в Україні, може скласти конкуренцію американським протитанковим комплексам Javelin та британським NLAW.

В чому особливість цієї зброї та які характеристики має Стугна-П – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що таке Стугна-П?

Стугна-П – протитанковий ракетний комплекс (ПТРК) розробки Державного Київського конструкторського бюро Луч, одного з провідних українських підприємств-розробників керованого ракетного озброєння.

Зазначений ракетний комплекс було розроблено на базі комплексу танкового керованого озброєння Стугна, зберігши основні його компонувальні рішення.

На експорт комплекс Стугна-П поставляється у версії під назвою Скіф.

Тактико-технічні характеристики

• Максимальна дальність стрільби в денний час – 5000 м

• Максимальна дальність стрільби у нічний час – 3000 м

• Час польоту на максимальну дальність не більше ніж – 25 с

• Система наведення по – лазерному променю з супроводом цілі в автоматичному режимі

• Бойова частина, тандемна кумулятивна, пробиття броні за динамічним захистом не менше – 800 мм

• Бойова частина, осколково-фугасна з ударним ядром, пробиття броні не менш – 60 мм

• Температурний діапазон застосування – від -40 до + 60ºС

• Маса ракети в контейнері – 29,5 кг

• Калібр ракети – 130 мм

• Довжина контейнера – 1360 мм

• Зовнішній діаметр контейнера – 140 мм

• Маса, пускова установка – 32 кг

• Маса, прилад наведення – 15 кг

• Маса, пульт дистанційного керування – 10 кг

• Маса, модуль теплоізоляційний – 6 кг

Пуск ракети

На ракеті встановлена тепловізійна головка самонаведення, у фокальній площині якої розміщений ІЧ-датчик (являє собою матрицю 64×64 із чутливих елементів на основі телуриду кадмію), що працює у дальньому ІЧ-діапазоні (8–14 мкм).

Для пуску оператору достатньо навести прицільний пристрій на ціль, при цьому електронне зображення цілі оточуючого її фону переписується у ГСН, і ракета готова до пуску.

Після старту ракета повністю автономна, і стрілок може відразу ж покинути позицію. Оскільки в комплексі забезпечується м’який пуск, стрільба може вестися з укриттів.

Ракета має 2 режими атаки цілі – з гірки (броньовані цілі) та по прямій.

Фото: Укроборонпром