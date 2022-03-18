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Факти / Україна

Стефанчук допустив зміни у Конституції щодо НАТО

Маліновська Ангеліна
руслан стефанчук

Щойно завершаться переговори з приводу припинення війни, українська влада обговорить формулювання по НАТО.

Про це сьогодні під час телемарафону повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

– Оскільки шлях до євроатлантичної інтеграції прописаний у Конституції України, маємо дуже високий рівень легітимації цього напряму. Тому ми будемо дивитися, до якого шляху йтимуть переговорники, і тоді вже відшукувати ту модель, яка або не суперечитиме Конституції, або змінюватиме Конституцію у цій частині, – сказав він.

Стефанчук заявив, що для України важливим є те, щоб “за результатами цих домовленостей насамперед ми відновили безпеку та отримали гарантії безпеки функціонування нашої держави”.

– Тому ми чекатимемо, яка формула буде закладена у переговорному процесі і, безумовно, приєднаємось до її обговорення, – додав Стефанчук.

До речі, раніше ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін оцінив, чи потрібно Україні відмовлятися від вступу до НАТО та погоджуватися на введення миротворців ООН на наші території.

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