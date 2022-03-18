Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 22 день війни
Вбили Вбили
109 дітей
Поранили Поранили
>130 дітей
Факти / Україна

Україна відстоює кожну кому: в ОП розповіли про переговори з РФ

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Україна відстоює кожну кому: в ОП розповіли про переговори з РФ

У п’ятницю, 18 березня, заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга заявив, що Україна у переговорах із представниками Російської Федерації відстоює інтереси країни до кожної коми, і компромісу тут бути не може.

– Українська делегація твердо обстоює та відстоюватиме українські державні інтереси. У цих питаннях не може бути компромісу, – цитує Сибігу Укрінформ.

Повідомляється, що представники України виступають за гарантії безпеки, виведення російських військ та припинення вогню, а також територіальну цілісність та суверенітет України.

Він уточнив, що Україні потрібні чіткі та надійні гарантії безпеки від ключових партнерів та союзників.

Сибіга розповів, що переговори щодо РФ – дуже складні, оскільки загарбники з РФ перебувають на українській території.

Він додав, що кожна кома в домовленостях підлягає “складним обговоренням”.

– Переговори продовжуються безперервно між відповідними переговорними групами. Я б міг сказати, якщо з професійного погляду оцінювати, що у нас є певна динаміка з огляду на просування у переговорному процесі, – повідомив заступник керівника ОП.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 24 лютого оголосив початок повномасштабного вторгнення в Україну.

Війська РФ обстрілюють та руйнують житлові райони, вбивають мирних жителів, знищують об’єкти інфраструктури.

Є відомості про використання Росією, зокрема, забороненого озброєння.

Читайте
Ракетні удари по Львову та обстріл житлового кварталу в Києві: що відбувається на 23-у добу війни в Україні

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: Укрінформ

Фото: УНІАН

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка