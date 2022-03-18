Україна відстоює кожну кому: в ОП розповіли про переговори з РФ

У п’ятницю, 18 березня, заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга заявив, що Україна у переговорах із представниками Російської Федерації відстоює інтереси країни до кожної коми, і компромісу тут бути не може.
– Українська делегація твердо обстоює та відстоюватиме українські державні інтереси. У цих питаннях не може бути компромісу, – цитує Сибігу Укрінформ.
Повідомляється, що представники України виступають за гарантії безпеки, виведення російських військ та припинення вогню, а також територіальну цілісність та суверенітет України.
Він уточнив, що Україні потрібні чіткі та надійні гарантії безпеки від ключових партнерів та союзників.
Сибіга розповів, що переговори щодо РФ – дуже складні, оскільки загарбники з РФ перебувають на українській території.
Він додав, що кожна кома в домовленостях підлягає “складним обговоренням”.
– Переговори продовжуються безперервно між відповідними переговорними групами. Я б міг сказати, якщо з професійного погляду оцінювати, що у нас є певна динаміка з огляду на просування у переговорному процесі, – повідомив заступник керівника ОП.
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 24 лютого оголосив початок повномасштабного вторгнення в Україну.
Війська РФ обстрілюють та руйнують житлові райони, вбивають мирних жителів, знищують об’єкти інфраструктури.
Є відомості про використання Росією, зокрема, забороненого озброєння.