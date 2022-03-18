В Бердянську облаштовані центри для розміщення евакуйованих з Маріуполя. Цієї ночі більше 2 600 людей змогли там переночувати.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко.

Як повідомлялося, сьогодні, 18 березня, в Бердянськ прибула колона автобусів для евакуації жителів Маріуполя в обласний центр Запоріжжя.

Також стало відомо, що разом з автобусами прибув бензовоз із пальним для приватних авто, на яких також будуть виїжджати люди з охопленого вогнем Маріуполя.

Після заправки приватні автоколони також попрямують до Запоріжжя.

Міністр реінтеграції Ірина Верещук повідомила, що на 18 березня заплановано доставлення гуманітарного вантажу до Балаклеї та Ізюма на Харківщині.

Джерело: Кирило Тимошенко