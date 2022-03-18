В Україні створили бюро для збору даних про військовополонених, загиблих та зниклих

В Україні створили Національне інформаційне бюро (НІБ) відповідно до міжнародного гуманітарного права. Про це у п’ятницю, 18 березня, повідомив Мін’юст.

– Ключовою метою діяльності цього органу є збір (в усі можливі способи), узагальнення даних про українських військовополонених, загиблих, зниклих безвісти, незаконно затриманих РФ, у тому числі й серед мирного населення, – йдеться у повідомленні.

У міністерстві уточнили, що за даними Генштабу, втрати особового складу ворога вже перевищують 14 тис. військовослужбовців.

– Наші захисники щодня полонять тих, хто незаконно вторгся на нашу територію від 24 лютого поточного року й досі. Отже, списки як загиблих, так і військовополонених Росії теж складатиме українська сторона. Їхні сім’ї повинні знати, куди російська влада відправила їхніх дітей, чоловіків та братів, – наголосили у заяві.

Надалі в Україні хочуть створити “кейс обміну” чи обмінний фонд.

За допомогою структур МКЧХ, який виступає нейтральним посередником, Україна надаватиме інформацію стороні супротивника.

– Така діяльність дозволить Україні ще раз довести злочини РФ та в перспективі активізувати процес обміну полоненими та тілами загиблих зі стороною супротивника, – пояснили у Мін’юсті.

Повідомляється, що “гаряча лінія” Національного інформаційного бюро вже запрацювала: 1648 та (044) 287-81-65.

Ці номери використовують для первинного збору інформації та комунікацій із постраждалими. Крім того, можна буде передавати інформацію в месенджерах.

Національне інформаційне бюро перебуватиме у сфері управління Міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій України.