Російська артилерія і системи залпового вогню російської армії протягом вечора та ночі із 17 на 18 березня обстріляли Сєвєродонецьк та Рубіжне у Луганській області.

Ввечері 17 березня вони обстріляли градами старі райони Сєвєродонецька. Пошкоджено або зруйновано шість інфраструктурних об’єктів, два будинки, гаражі.

Унаслідок обстрілу двоє людей загинули, ще четверо дістали поранення. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, в деяких будинках, біля яких були обстріли, немає газу та води. Але комунальники намагатимуться це виправити якнайшвидше.

Також Сергій Гайдай додав, що складна ситуація і в Рубіжному, яке відбивається від ворога з останніх сил. За ніч загорілися 10 будинків та магазин. Є двоє поранених.

О 5-й ранку росіяни знов відкрили вогонь по Сєвєродонецьку, Кремінній, Привіллю. Кількість жертв і руйнувань уточнюється.

Заголом російські загарбники зруйнували за ніч понад 20 житлових будинків та об’єктів інфраструктури в Сєвєродонецьку та Рубіжному.

Війна в Україні триває вже 23-ю добу. Російські загарбники продовжують обстрілювати українські міста, житлові будинки, лкарні і школи.

Фото: Сергій Гайдай