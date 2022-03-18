Під час повномасштабної війни в Україні російські війська зазнають колосальних втрат в авіації, через що змінили свою тактику.

Про це розповів в одному з інтерв’ю речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він нагадав, що ще на початку повномасштабного вторгнення в Україну, 24 лютого, ворожі війська нанесли масований ракетний удар ракетами Калібр, Іскандер, Х-55, Х-101.

Першими цілями агресора стали Повітряні сили ЗСУ: авіація, військові аеродроми, радіолокаційні станції, зенітні ракетні війська. Крім того, загарбники намагалися вразити українські командні пункти.

– Вони планували вивести все з-під контролю. Однак ми готувалися до таких сценаріїв, спрацювала розвідка, тому успішно вивели з-під удару майже всю техніку та людей, – заявив Юрій Ігнат.

Він зазначив, що ворог не має домінуючого становища в небі над Україною.

– Частково він контролює повітряний простір, бо навезли дуже багато С-300, Буків і Панцирів, але їх поступово знищують і Байрактари, і артилерія, – уточнив Ігнат.

Він нагадав, що українським військовим від початку повномасштабної війни вдалося збити майже 100 ворожих літаків. Це майже четверта частина від загальної кількості, яку зібрала РФ для вторгнення в Україну.

Коли ворог зрозумів, що українські Повітряні сили не вдалося вивести з ладу, а також що не вдається знищити військові об’єкти в Україні, він застосував тактику бомбардування мирних міст і терору населення.

– Тактику вони змінили, тому що зазнають колосальних втрат. Коли підтвердяться нові дані, то незабаром будемо мати “ювілей” – 100 збитих літаків (всього на початок війни вони зібрали 450), а по гелікоптерах вже досягли цієї цифри (всього було 250). Наша ударна авіація та артилерія вдало відпрацьовує по їхнім засобам ППО, знищено під півсотню одиниць, дещо вдається захопити, – наголосив Юрій Ігнат.

Він пояснив, що небо вище Києва, Житомира та Харкова є основними точками заходу ворожої авіації. Російські літаки регулярно залітають великою групою, після чого, не входячи в зону ураження української ППО, бомблять мирні населені пункти.

– Вони самі зізнаються нашим слідчим органам, що їхнє командування дало команду, наприклад в Харкові, бомбити мирні будинки. Кажуть: “в нас були координати та цілі, ми по них відпрацювали, летіли назад і побачили, що це багатоповерхівки”, – розповів Ігнат.

Він додав, що українські військові відстежують рух ворожої авіації, оперативно коригують свою роботу та знищують її.