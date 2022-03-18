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Факти / Україна

Викликають на допити та обшукують квартири. У Москві почали перевіряти громадян України

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Викликають на допити та обшукують квартири. У Москві почали перевіряти громадян України

У російські МВС та ФСБ надійшла рознарядка ретельно перевіряти всіх громадян України, які проживають у Москві. Про це повідомляє незалежний російський правозахисний медіа-проект ОВД-Інфо, посилаючись на історії двох незнайомих між собою українців.

У першому випадку йдеться про громадянку України, яка працює в Москві у сфері обслуговування. Дівчина розповіла, що її та її знайому викликали до поліції на допит, під час якого оглянули також їхні телефони.

Допитували також і студента МФТІ, який збирався виїхати з Москви автобусом до Риги.

Після ретельної перевірки смартфону студента залишили у відділі поліції на ніч, склавши на нього протокол про нецензурну лайку в громадському місці.

У протоколі ще було написано, що поліцію викликали, бо українець хоче виїхати за межі Росії, – зазначив хлопець.

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А тим часом російські загарбники скаржаться на відсутність їжа та медичної допомоги, а також на те, що їхнє командування їх кидає.

Про це свідчить перехоплена розмова одного з російських окупантів, яку оприлюднила Служба безпеки України.

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Фото: Pexels

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