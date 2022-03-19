Випадки самогубств серед деморалізованих російських солдат РФ частішають — Генштаб ЗСУ

На 23-й день війни в Україні випадки самогубств та самоскалічень у лавах путінських загарбників почастішали. Таку інформацію ввечері 18 березня оприлюднили у Генштабі ЗСУ.

Підтверджені факти відмови окремих російських окупантів воювати проти України пояснюються різким падінням “бойового духу” після реальних зіткнень з силами ЗСУ та тероборони.

– Особовий склад противника деморалізований, почастішали випадки суїцидів та самоскалічень, – йдеться у вечірньому зведенні.

Українська розвідка повідомляє, що вище командування РФ планує усунути від виконання обов’яхків командира 45-ї бригади спецназу повітряно-десантних військ Вадима Панькова.

Саме на нього покладено вину за провал бойового завдання на аеродромі Гостомель.

Окрім цього, близько 130 військових РФ “дружно” відмовилися від участі у війні в Україні. Йдеться про 20-у мотострілецьку дивізію 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу.