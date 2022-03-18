Завдяки діям кіберполіції та українців зі всього світу було заблоковано близько 1,5 тис. ворожих вебресурсів.

Як повідомила Національна поліція України, станом на 18 березня через бот надійшло понад 44 тис. повідомлень.

Правоохоронці нагадали, що про більшість ворожих платформ, які розповсюджують російську пропаганду та дезінформацію, можна повідомити за допомогою чат-ботів у Telegram.

Так, 26 лютого кіберполіція створила Telegram-канал StopRussiaChannel | MRIYA і Telegram-бот – StopRussia, які допомагають протидіяти проросійській пропаганді та дезінформації шляхом надсилання скарг на небезпечний контент у соцмережах.

Принцип роботи чат-бота:

Користувачі надсилають у бот посилання на спільноту, яку вважають небезпечною у час війни.

Наступним кроком контентові, який був надісланий, надається відповідна оцінка.

Після чого користувачі каналу скаржаться на ворожі ресурси.

У Нацполіції повідомили, що з моменту створення до каналу приєдналися майже 150 тис. учасників, завдяки чому було надіслано понад 3,2 млн скарг на різні інформаційні ресурси, підтримувані РФ.

– Загалом вдалося заблокувати 1500 ресурсів агресора. Заблоковані канали налічували близько 15 млн аудиторії, – йдеться у повідомленні.

Також окремо було заблоковано 3178 публікацій, що виправдовували військові злочини й загибель мирного населення України.

Крім того, був створений ще один спеціальний бот у месенджері Telegram – Народний месник.

– Сюди користувачі можуть повідомляти про мітки, залишені ворогом, виявлену техніку або військових-окупантів, випадки мародерства, а також місця знаходження снарядів, що не розірвались, – йдеться у повідомленні.

Станом на 18 березня через цей бот надійшло понад 44 тис. повідомлень.

Нагадаємо, напередодні СБУ затримали мешканця столиці, який передавав ворогу дані про розташування військових частин, дислокацію підрозділів ЗСУ та військової техніки. Він робив це через спеціально створений ним Telegram-канал.