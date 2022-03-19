Зливав ворогу дані ЗСУ: ексчиновника Фонду держмайна затримали за підозрою у держзраді

Ввечері 18 березня у Києві затримали заступника Фонду держмайна України часів президентства Януковича. Його звинувачують у державній зраді.

За даними Офісу генпрокурора, з перших днів війни підозрюваний співпрацював з представниками РФ та “ЛДНР”, надаючи їм через чати у месенджерах дані щодо розташування українських захисників.

Зокрема, йдеться про місця розташування особового складу та військової техніки ЗСУ.

– Маючи військову освіту, він усвідомлював, що ці дані будуть використані ворогом для подальших бомбардувань мирних міст. Під час обшуку у нього виявлено та вилучено пістолети, набої, гранати і мобільний телефон, – йдеться у повідомленні.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) та ч.1 ст. 263 (Незаконне зберігання зброї та боєприпасів) КК України. Найближчим часом суд обере підозрюваному запобіжний захід: прокуратура наполягатиме на триманні під вартою.

Особу ексчиновника, який перебував на посаді заступника Фонду держмайна України протягом 2010-2014 років, не розголошують. Досудове розслідування триває.