“ЗСУ кидають у бій непідготовлених солдатів”: російська пропаганда вигадала новий фейк

Російська пропаганда через фальшиві акаунти у соцмережах та свої інформагентства поширює фейки про те, що ЗСУ нібито посилають на передову непідготовлених бійців.

– Основна форма поширення фейку – коментарі у чатах та соціальних мережах, виконані переважно за допомогою фальшивих акаунтів, так званих ботів та тролів, часто погано підготовлених. Але можуть зустрічатися й матеріали “інформаційних агентств”, – повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ідентифікувати авторів таких “повідомлень” неможливо, вони відрізняються емоційністю, підкресленою “українськістю” з використанням штампів у стилі розіп’ятого хлопчика та фраз на кшталт: Обещали подготовку, отправили копать окопы, не стреляли вообще тощо.

– Подібна інформація не відповідає дійсності. Головний доказ цьому – великі втрати у лавах ЗС Росії, – кажуть у Генштабі й наголошують, що воювати “гарматним м’ясом” завжди було і залишається прерогативою росіян.

До лав ЗСУ зараз бажають записатися добровольцями тисячі українців, які мають досвід бойових дій, проте чекають своєї черги саме тому, що центри комплектування приймають на службу людей із відповідним військовим фахом мірою того, як розгортаються підрозділи й усі види їх забезпечення.