14 тисяч загиблих та десятки тисяч поранених – таких втрат зазнав ворог за три тижні війни. Про це 19 березня, під час свого нічного відео-звернення заявив Володимир Зеленський.

За словами президента, початковий план російських окупантів остаточно провалився, тому вони обрали жорстоку та “помилкову” тактику на виснаження українського народу.

Ця тактика лише погіршує ситуацію для російської держави. Призводить до нових руйнівних санкцій, спонукає нових учасників приєднуватись до нашої антивоєнної коаліції, дозволяє об’єднувати для тиску на Росію навіть такі держави, які намагалися залшатись нейтральними завжди, – розповів він.

Зеленський закликав Москву зустрічатися та говорити і наголосив, що переговори про мир і безпеку для України – це єдиний шанс для Росії зменшити шкоду від власних помилок.

Інакше втрати Росії будуть такими, що вам не вистачить і кількох поколінь, щоб піднятися, – застеріг він.

Нагадаємо, раніше британський військовий експерт детальніше розповів про російську стратегію виснаження, яка включає безрозсудне та невибіркове використання вогневої могутності.