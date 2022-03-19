Більшість затриманих диверсантів є громадянами України – МВС

Більшість затриманих диверсантів, що працювали на РФ, виявилися громадянами України. Про таке розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону

– Більшість є громадянами України, які отримували посвідки на проживання та громадянство, приїжджаючи з інших країн, або виїхавши з раніше окупованих територій. Або навіть ті, хто перебував тут і протягом певного часу якимось чином перетинав кордон з РФ, там був завербований і потім виконував певні завдання, – заявив Денис Монастирський.

У разі виявлення підозрілих осіб, слід телефонувати на 102 або на гарячу лінію Служби безпеки. Далі правоохоронці будуть з’ясовувати, чи є людина диверсантом, що працює на ворога. Особливу увагу у МВС попросили приділити підозрілим особам поблизу об’єктів інфраструкту та військових частин.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні випадки самогубств та самоскалічень у лавах путінських загарбників почастішали.