До 90% бійців: у Генштабі розповіли про втрати окремих підрозділів морської піхоти РФ

У Генштабі у суботу, 19 березня, повідомили, що окремі підрозділи морської піхоти РФ втратили до 90% свого особового складу.
Водночас там уточнюють, що загалом оперативна обстановка не зазнала суттєвих змін.
– У тимчасово окупованому Криму окремі підрозділи морської піхоти противника втратили до 90% особового складу, резервів на відновлення втрат немає, – йдеться у повідомленні.
Там наголосили, що зафіксували спроби укомплектувати роти для відправки в Україну за рахунок відряджених з інших військових частин, а до тих, хто відмовляється, застосовують репресії.
– До Луганської обласної лікарні щодня прибувають рефрижератори із вантажем 200. Це тіла солдатів 2-го армійського корпусу. Біля райвиконкомів вишикувалися черги родичів загиблих за довідками про смерть, – сказано у повідомленні.