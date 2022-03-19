До 90% бійців: у Генштабі розповіли про втрати окремих підрозділів морської піхоти РФ

У Генштабі у суботу, 19 березня, повідомили, що окремі підрозділи морської піхоти РФ втратили до 90% свого особового складу.

Водночас там уточнюють, що загалом оперативна обстановка не зазнала суттєвих змін.

– У тимчасово окупованому Криму окремі підрозділи морської піхоти противника втратили до 90% особового складу, резервів на відновлення втрат немає, – йдеться у повідомленні.

Там наголосили, що зафіксували спроби укомплектувати роти для відправки в Україну за рахунок відряджених з інших військових частин, а до тих, хто відмовляється, застосовують репресії.