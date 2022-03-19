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Факти / Світ

Джонсон назвав наступні цілі РФ у Європі після України

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Борис Джонсон

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон попередив, що у разі, якщо президент РФ Володимир Путін досягне успіху у своєму вторгненні в Україну, почнеться “нова ера залякування”, що простягнеться від Балтійського до Чорного морів.

Британський прем’єр додав, що світ перебуває у “поворотному моменті”.

– Кінець свободи в Україні означатиме зникнення будь-якої надії на свободу в Грузії, а потім і в Молдові. Це означатиме початок нової епохи залякування усієї Східної Європи від Балтики до Чорного моря. Якщо Путіну вдасться розтрощити Україну, це дасть зелене світло автократам усюди на Близькому Сході, на Далекому Сході. Це поворотний момент світу. Це момент вибору. Це вибір між свободою та гнобленням, – сказав Джонсон.

Він застеріг інших лідерів від того, щоб займати позицію “реальної політики” щодо Путіна.

– Я знаю, що у світі є люди, які кажуть, що краще змиритися з тиранією. Я вважаю, що вони глибоко помиляються, – наголосив Борис Джонсон.

Він додав, що намагатися нормалізувати відносини з Путіним після того, що сталося, як це зробив Захід у 2014 році після анексії Криму, означало б знову зробити таку саму помилку.

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Джерело: The Guardian

Фото: Depositphotos

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