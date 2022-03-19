Міністерство торгівлі США заборонило обслуговувати 100 комерційних і приватних літаків РФ, один із них – належить мільярдеру Роману Абрамовичу. Про це інформує видання BBC.

У список в основному входять боїнги авіакомпанії “Аерофлот”, а також лайнери Aviastar-TU, Azur Air, Nordwind, Utair і AirBridgeCargo.

Приватний літак Gulfstream, що належить власнику футбольного клубу Челсі Абрамовичу теж потрапив під заборону.

Ми публікуємо цей список, щоб попередити світ: ми не дозволимо російським і білоруським компаніям та олігархам безкарно подорожувати в порушення наших законів, – наголосила міністр торгівлі Джина Раймондо.

Раніше розслідування з приводу надання Роману Абрамовичу португальського громадянства призвело до відкриття дисциплінарного провадження щодо співробітників, які брали участь у цьому процесі.