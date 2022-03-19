Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 23 день війни
Вбили Вбили
109 дітей
Поранили Поранили
>130 дітей
Факти / Україна

Ми не дозволимо російським і білоруським олігархам безкарно подорожувати – міністр торгівлі США

Олена Конюшок SEO оптимізація
Ми не дозволимо російським і білоруським олігархам безкарно подорожувати – міністр торгівлі США

Міністерство торгівлі США заборонило обслуговувати 100 комерційних і приватних літаків РФ, один із них – належить мільярдеру Роману Абрамовичу. Про це інформує видання BBC.

У список в основному входять боїнги авіакомпанії “Аерофлот”, а також лайнери Aviastar-TU, Azur Air, Nordwind, Utair і AirBridgeCargo.

Приватний літак Gulfstream, що належить власнику футбольного клубу Челсі Абрамовичу теж потрапив під заборону.

Ми публікуємо цей список, щоб попередити світ: ми не дозволимо російським і білоруським компаніям та олігархам безкарно подорожувати в порушення наших законів, – наголосила міністр торгівлі Джина Раймондо.

Читайте
Японія, Австралія та Нова Зеландія посилює санкції проти РФ

Раніше розслідування з приводу надання Роману Абрамовичу португальського громадянства призвело до відкриття дисциплінарного провадження щодо співробітників, які брали участь у цьому процесі.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: BBC

Фото: Unsplash

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка