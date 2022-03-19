Полонений розповів про розстріли українців і назвав військових РФ фашистами

З перших днів війни в Україні військові злочини російських військовослужбовців не зупиняв ніхто з вищого командування.

У цьому на прес-конференції військовополонених ЗС РФ 19 березня зізнався Ігор Руденко. Він служив у військовій частині 176-26, розташованій на території окупованого Криму на посаді начальника зв’язку.

Військовополонений на камеру зізнався, що був свідком того, як його підлеглі впритул розстріляли легковик із мирними мешканцями на території Херсонської області.

Причиною цього стало те, що машина “не зупинилася на вимогу російських солдат”.

Зазначимо, що під час прес-конференції військовополонений також використав слово “фашисти”, говорячи про російських військових.

Пряма мова російського військовополоненого

Ми отримали від головнокомандувача наказ увірватися на територію України, зайняти оборону в районі Нової Каховки, виконати там завдання, після чого висунутись у район Херсона та закріпити там свої позиції, про що особовий склад не знав і навіть не здогадувався.

У Новій Каховці ми зіткнулися з тим, що, по-перше, наша бригада ніколи не воювала, військовослужбовці не були навчені, багато хто жодного разу не тримав автомат у руках.

Після розгортання нашої артилерії (гаубичного дивізіону), прикриваючись мирним населенням, ми зупинилися на невеликому майданчику стадіону, а з боків – будинки з мирним населенням.

Нам було наказано дати залп на околицю міста. Але коли я глянув на карту, виявилося, що там були будинки, мирне населення… Розстріляли цивільну машину у Новій Каховці.

Там була жінка, а за кермом – її син. Розстріляли з автомата, оскільки вони їхали і зупинилися (на вимогу військових РФ – Ред.).

Після того, як ми дали залп, по нас полетіли міни, почали вибухати, Байрактари забомбили. Наші хлопці почали просто розбігатися у різні боки, не розуміючи, що відбувається.