Збройні сили Україні невдовзі отримають від Польщі переносний зенітно-ракетний комплекс (ПЗРК) Piorun, що у перекладі означає блискавка.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Цей комплекс призначений для боротьби з цілями на малій висоті: літаками, гелікоптерами та безпілотниками.

ПЗРК Piorun є спільною розробкою Військово-технологічного університету, а також компаній CRW Telesystem-Mesko sp. і Mesko S.A.

Зазначається, що нова пускова установка є глибокою модернізацією ПЗРК Grom, який розробили на базі радянських ПЗРК Ігла.

– Унікальність нових ракет у тому, що вони практично не чутливі до перешкод, які застосовують літаки та гелікоптери, – наголосили у Центрі протидії дезінформації.

У переносному зенітно-ракетному комплексі Piorun підвищили ефективність голівки самонаведення, встановили безконтактний підривач. Комплекс пристосований до роботи вночі.