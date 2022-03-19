РФ провалила основні завдання у війні проти України – Генштаб

Спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник розповів про те, що російсько-окупаційні війська не залишають спроб продовжити наступальну операцію проти України, проте їхні головні завдання – провалено.

– Головні завдання окупантів: розгромити ЗСУ, оточити Київ, вийти на адміністративні кордони Донецької, Луганської областей та надалі встановити контроль над лівобережною територією України – не виконані. Частково ворогом досягнуто мети на Донецькому напрямку. Противника зупинено у напрямку Миколаєва, – повідомив Мотузяник.

Він уточнив, що ворог продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури із застосуванням як високоточної, як запевняє Росія, збрї, так і некерованих авіаційних бомб.

– З початку бойових дій противник завдав 291 ракетного удару, застосовано 459 ракет наземного, морського та повітряного базування, провів 1403 авіаційні нальоти. Основними наземними цілями російських загарбників стали українські міста та села, а саме об’єкти виробничої інфраструктури, школи, лікарні, національні історичні та релігійні святині, густонаселені житлові квартали, – розповів речник.

Уточнюється, що на Волинському напрямі істотних змін не сталося.

На Поліському – окремі підрозділи агресорів займають оборону в районах населених пунктів Поліське, Кропивня, Захарівка, Олива, Жовтневе, Озерщина, Липівка, Копилов, Мотижин, Бузова, Гореничі, Буча, Демидів.

На північний захід від Чорнобиля загарбники розгорнули тиловий район угруповання військ Східного військового округу.

– У ході ведення бойових дій противник продовжує зазнавати значних втрат в особовому складі та техніці. Для прийому поранених військовослужбовців окупаційних військ використовується мережа закладів охорони здоров’я міста Гомель та Гомельської області республіки Білорусь. Переважно для надання медичної допомоги окупантами використовуються лікарні з операційними відділеннями, – розповів Олександр Мотузяник.

При цьому планові операції для цивільного населення через дії агресорів не проводяться.

Повідомляється, що для поповнення втрат угруповання Східного військового округу на територію Білорусі перекинули окремі підрозділи 155-ї окремої бригади морської піхоти (Владивосток) та 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський).

На Сіверському напрямку ворог силами окремих підрозділів Центрального військового округу намагається діяти у районах населених пунктів Любеч, Славутич, Ковпіта, Золотинка, Мена, Ніжин, Браниця, Калита, Богданівка, Лукаші, Ромни, Недригайлів. Проте активних наступальних дій загарбники не роблять.

– Триває часткове блокування міста Чернігова, ворог здійснює артилерійські обстріли густонаселених районів. Силами трьох бригад намагається утримувати оборонні позиції у районах населених пунктів Любеч, Михайло-Коцюбинське, Якубівка, Шестовиця, Золотинка, Ягідне, Лукашівка, Кисельівка. Істотних змін у складі та характері дій ворога не відзначено, – розповів спікер.

За його даними, загарбники використовують три бригади у напрямках Броварів. Так, вони намагаються контролювати кордон у районах населених пунктів Марківці, Заворичі, Рудня, Богданівка, Залісся, Михайлівка, Світильник, Перемога, Рудницьке, Великий Круполь, Малий Круполь, Петрівка. Активного наступу за агресорами не помітили.

– Противник не відмовляється від проведення наступальних дій щодо Києва та намагається здійснити перегрупування бойових підрозділів. На Слобожанському напрямку певними силами Західного військового округу активних наступальних дій не проводив, – сказав він.

Тим часом у напрямку Сум та Охтирки підрозділи зі складу 1-ї танкової армії противника активних наступальних дій не ведуть – зосереджують зусилля на блокуванні міста Суми. У Міноборони вважають, що ворог намагається підготуватися до наступальних дій у напрямку населених пунктів Тростянець, Охтирка, Полтава, частиною сил – на Прилуки та Київ.

Біля Харкова підрозділи з 6 загальновійськової армії та північного флоту РФ активних дій не проводили: основні зусилля загарбники зосередили на блокуванні Харкова, знищенні його цивільної інфраструктури та веденні розвідки позицій Збройних Сил України. Генштаб зафіксував проведення повітряної розвідки із використанням БПЛА Орлан-10.

У напрямку Ізюма ворог намагається діяти в районах населених пунктів Балаклія, Гусарівка, Волобуївка, Петрівське, Протопопівка, Савинці, Веселе, Ізюм, Сніжківка, Топільське, Бахтин, Капітолівка. Активні наступальні дії – не помічені, здійснюється перегрупування та логістичне забезпечення військ. Ворог завдав ракетно-бомбових ударів по позиціях Збройних Сил України в районі Кам’янки.

У напрямку Донецька ворог певним складом сил діє у районах таких населених пунктів: Борова, Терни, Новокраснянка, Первомайськ, Горлівка, Пантелеймонівка, Ясинувата, Донецьк, Оленівка, Новотроїцьке, Ольгинка, Володимирівка, Микільське, Павлівка, Пречистівка.

На Луганському напрямку – намагався продовжити наступ, діє в районах населених пунктів Терни, Червонопопівка, на околицях Рубіжного, Кудряшівки, Пудрівки, Осколонівки, Бобрового, Жолобка, Молодіжного, Новоолександрівки, Попасної, Троїцького, Санжарівки, Лозового, Доломітного, Зайцевого, Шумів, Широкої Балки, Озерянівки.

– Намагаються вести штурмові дії та вогневі нальоти на переважній більшості напрямків. Основні зусилля зосереджені на спробах захопити населені пункти Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасна. У районах населених пунктів Сиротине та Метелкіно робив авіаційні удари по цивільних об’єктах, – сказано у заяві.

По Сєвєродонецьку ворог безуспішно спробував піти в наступ, зазнав значних втрат і відступив.

У районі Рубіжного, за підтримки артилерії, продовжує закріплюватися у західних та північно-західних частинах міста, здійснив перегрупування, проте успіху не має.

На напрямі Первомайськ, Лисичанськ намагається надавати вогневий вплив на наші війська для стримування дій підрозділів Збройних Сил України.

Проводяться штурмові дії та вогневі нальоти у більшості напрямків. Основні зусилля агресори зосередили на захопленні міста Вугледар та міста-героя Маріуполя.

На Приазовському напрямку протягом доби активних наступальних дій ворог не проводив, обстрілював позиції наших військ у районах Гуляйполе, Степногірськ та Оріхів з використанням мінометів, ствольної артилерії та РСЗВ. Здійснює перегрупування з метою запобігання прориву наших військ у напрямку Маріуполя.

На Південнобузькому напрямку діє в районах населених пунктів Правдине, Петрівське, Новогригорівка, Новомиколаївка, Червоне, Грейгове, Михайло-Ларині, Інгулка, Христофорівка, Мар’янівка, Новоолександрівка, Партизанське, Снігурівка, Калинівське, Новомосковськ,

Активних наступальних дій також не веде, провадить перегрупування, розгортання резервів, поповнення боєприпасів.

У напрямку Кривого Рогу ворог зупинено, закріплюється в районах населених пунктів Красновка, Пригір’я, Заградівка, Архангельське, Княжівка, Високопілля, Мала Шестерня, Петрівка, Нововоронцовка та намагається здійснити підготовку до наступальних дій.

На окремих напрямках супротивник виводить з території України пошкоджену техніку та підрозділи, що не підлягають відновленню.