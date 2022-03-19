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Факти / Україна

Російські ракети вдарили по околицях Запоріжжя: дев’ятеро загиблих, багато поранених

Валентина Летяк редакторка стрічки
речник Запорізької обласної військової адміністрації

У передмісті Запоріжжя 18 березня внаслідок двох ворожих ракетних ударів загинули дев’ять людей, 17 дістали поранення і п’ятьох травмовано. Про це повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Арєф’єв.

За його словами, серед загиблих – представник Державної служби з надзвичайних ситуацій, ще трьох рятувальників поранено.

Водночас, як Арєф’єва наголосив, ЗСУ протягом доби минулої на території області знищили БТР-82 з десантом окупантів та пошкодили дві БМП противника.

Станом на 19 березня російських загарбників зупинено і немає інтенсивного активного протистояння, як це було ще кілька днів тому.

Напередодні під Запоріжжям російсько-окупаційні війська здійснили масований обстріл військового полігону, заводу та поруч розташованого кар’єру із реактивних систем залпового вогню Смерч.

Внаслідок ворожого обстрілу на території заводу спалахнула пожежа.

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Фото: ЗОВА

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