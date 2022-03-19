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Факти / Україна

У Британії посадили літак через підозру у можливих зв’язках із Росією

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Україна та Велика Британія

Державний секретар Британії з транспорту Грант Шаппс заявив, що вжив швидкі дії для того, щоб ідентифікувати та посадити літак, який підозрюють у можливих зв’язках з Російською Федерацією, яка напала на Україну.

– Сьогодні я вжив швидких дій, щоб ідентифікувати та посадити ще один літак в очікуванні запитів про можливі зв’язки з Росією. Ми продовжуємо вживати рішучих заходів проти Путіна та його незаконної війни в Україні, – написав Шаппс на своїй сторінці у соцмережі Twitter 19 березня.

Нагадаємо, 9 березня стало відомо про те, що Британія вирішила посилити авіаційні санкції проти Росії і дозволила затримувати російські літаки на території країни та викреслювати їх із британського реєстру.

Російським літакам заборонені польоти в повітряному просторі Британії, це обмеження поширюється на “будь-які повітряні судна, які належать, експлуатуються або зафрахтовані будь-ким, пов’язаним з Росією або підсанкціонованими фізичними або юридичними особами”.

Порушення цієї заборони вважається кримінальним злочином.

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