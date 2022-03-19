У Черкасах люди примотали до стовпа чоловіка, який намагався викрасти з магазину 28 палиць ковбаси.

Інцидент стався в одному з магазинів міста 18 березня близько 17.00.

Примотаним до стовпа чоловік був, поки на місце події не прибули поліцейські.

Правоохоронцям 28-річний зловмисник у скоєному зізнався. Загальна сума завданих ним збитків становить близько 2 тис. грн.

Слідчі Черкаського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за фактом крадіжки.

За скоєне жителю Черкас загрожує до восьми років позбавлення волі.

Прив’язування до стовпа ганьби – популярний з початку повномасштабної війни в Україні спосіб покарати мародерів.

Так, у Дубіївці Черкаської області двох зловмисників, наприклад, також прив’язали стрічками до стовпа.

Після цього один із них вже виконує громадські роботи, а другий поки перебуває на лікарняному.

У Черкасах чоловіка примотали до стовпа за спробу вкрасти ковбасу / 3 фотографии

19 березня почалася 24-та доба повномасштабної війни в Україні. За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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