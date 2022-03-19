У Маріуполі тривають важкі вуличні бої, знищено 50 загарбників і їхню техніку – полк Азов

Незважаючи на затяжні вуличні бої у Маріуполі, українські захисники мають усі можливості для його звільнення від путінських загарбників.

Про це ввечері 19 березня заявив заступник командира полку Азов, Калина. Він також повідомив, що станом на вечір суботи серед втрат ворога – півсотні піхотинців, два танки і два БТР, а також чимало знищених військових автомобілів.

У полку Азов переконані, що українські військовослужбовці готові до контрнаступу, аби зупинити знищення Маріуполя.

Звернення Калини

У місті Маріуполь станом на вечір 19 березня тривають важкі, кровопролитні вуличні бої.

Сьогодні нашим захисникам вдалося здійснити рейд на ворожий командний пункт та пункт тилового забезпечення, знищивши при цьому техніку, командний склад, піхоту, склади із боєприпасами.

Всього станом на цю годину безповоротні втрати ординських варварів сягнули до 50 чоловік піхоти, 2 танків, 2 БТР, 1 МТЛБ та один БТР вони залишили на полі бою. Також було знищено декілька вантажних автомобілів.

Сухопутна складова ворожої орди зазнає великих втрат. Ці дикуни роздають білі пов’язки цивільним людям. Тим самим ускладнюючи роботу нашим військовим. Але повірте, орки, ми розбираємось де ви, а де цивільні!

Втрати у живій силі призводять до того, що наступати вони вже не хочуть та не мають таких сил. Саме тому росіяни цілими днями обстрілюють місто з танків, артилерійських систем різного калібру, скидають авіабомби та обстрілюють місто з кораблів.

Я наголошую на тому, що зараз є усі можливості атакувати їх з тилу та прорвати коридор до міста, а за допомогою ППО та авіації закрити небо.