Країна-агресор Росія використовує найманців з тимчасово окупованих територій Донбасу як гарматне м’ясо для виявлення вогневих позицій української армії.

Про це поінформували в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

За інформацією української розвідки, РФ зараз активно проводить “мобілізацію” чоловіків в ОРДЛО (окремих районах Донецької та Луганської областей). Ці “підрозділи” мають вкрай низьку бойову підготовку, дисципліну та моральний стан.

Згодом найманців з ОРДЛО кидають на “розвідку боєм” як передовий ешелон, щоб виявити розташування вогневих позиція Збройних сил України. Найманці при цьому зазнають великих втрат.

– Зі слів самих “мобілізованих”, російське командування використовує їх в якості “живця”. Тобто, як передовий ешелон розвідки боєм. Підрозділи відправляють на військових автомобілях до лінії зіткнення, ігноруючи високі втрати. І таким чином визначають розташування вогневих позицій ЗС України, – зазначають у розвідці.

Для прикладу відомство розповіло про один із таких підрозділів, який мав 250-300 осіб у своєму складі. Протягом 16-17 березня він втратив близько 200 “мобілізованих” найманців на Миколаївському напрямку.

– Рештки підрозділу, що повернулися до Херсонської області, абсолютно деморалізовані та відмовляються від подальшої участі в бойових діях, – додали у відомстві.

За інформацією Генштабу ЗСУ, в лавах путінських військ почастішали випадки самогубств та самоскалічень. Особовий склад ворога деморалізований.

Про низький моральний дух російських загарбників повідомляли і в Міністерстві оборони України. У відомстві зазначали, що ворог не має можливості поповнювати свій провіант та паливо для техніки.

Джерело: ГУР Міноборони України