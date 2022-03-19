Їх уже декілька сотень: Ганна Маляр розповіла про умови перебування військовополонених РФ

На 24-й день війни в Україні у полоні перебувають вже декілька сотень військослужбовців РФ.

Про це 19 березня в ефірі українського телемарафону заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона підкреслила, що офіційний Київ, на відміну від ворога, поважає та дотримується норм міжнародного права. Щодо військовополонених РФ в Україні діє Женевська конвенція про поводження з військовополоненими.

– Наразі Україна йде шляхом повного виконання міжнародного гуманітарного права і ми, на відміну від ворога, будемо дотримуватись всіх цих норм по відношенню до військовополонених, – наголосила Ганна Маляр.

Точної цифри російських військових, які потрапили в полон, наразі немає. Це пов’язано з тим, що до підрахунків полонених залучено одразу декілька відомств. Їхні дані не лише сумуються, а й перевіряються.

– Наразі йдеться про декілька сотень людей, – запевнила заступник голови Міноборони.

Окрім цього, в Україні продовжує роботу новостворене Національне інформаційне бюро з питань військовополонених.