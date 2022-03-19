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Факти / Україна

За добу ЗСУ уразили 12 повітряних цілей противника

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За добу ЗСУ уразили 12 повітряних цілей противника

18 березня Повітряні Сили Збройних Сил України уразили 10 повітряних цілей, ще дві цілі – на рахунку протиповітряної оборони Сухотних військ. Про це у свєму Facebook повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

У відомстві повідомляють, що уражено:

  • 2 літаки;
  • 3 вертольоти;
  • 3 БпЛА;
  • 4 крилаті ракети.

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Раніше стало відомо, що обстріли українських міст фіксувалися з глибини території Росії. Зокрема зі стратегічних ракетоносців у Каспійському морі, яке РФ ділить з Казахстаном, Туркменістаном, Азербайджаном та Іраном.

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

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