18 березня Повітряні Сили Збройних Сил України уразили 10 повітряних цілей, ще дві цілі – на рахунку протиповітряної оборони Сухотних військ. Про це у свєму Facebook повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.
У відомстві повідомляють, що уражено:
- 2 літаки;
- 3 вертольоти;
- 3 БпЛА;
- 4 крилаті ракети.
Раніше стало відомо, що обстріли українських міст фіксувалися з глибини території Росії. Зокрема зі стратегічних ракетоносців у Каспійському морі, яке РФ ділить з Казахстаном, Туркменістаном, Азербайджаном та Іраном.