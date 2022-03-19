18 березня Повітряні Сили Збройних Сил України уразили 10 повітряних цілей, ще дві цілі – на рахунку протиповітряної оборони Сухотних військ. Про це у свєму Facebook повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

У відомстві повідомляють, що уражено:

2 літаки;

3 вертольоти;

3 БпЛА;

4 крилаті ракети.

Раніше стало відомо, що обстріли українських міст фіксувалися з глибини території Росії. Зокрема зі стратегічних ракетоносців у Каспійському морі, яке РФ ділить з Казахстаном, Туркменістаном, Азербайджаном та Іраном.

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ