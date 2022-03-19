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Факти / Україна

ЗСУ успішно ліквідували точку-У, вертольоти і десятки військових РФ у трьох областях

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
ЗСУ успішно ліквідували точку-У, вертольоти і десятки військових РФ у трьох областях

19 березня українські захисники ліквідували ворожу Точку-У, два бойові гелікоптери К-52, бронетехніку та понад 60 путінських загарбників.

Успішна атака на війська РФ відбулася на Луганщині, Запоріжжі та під Києвом, у районі міста Буча.

У Луганській області українські захисники за допомогою зенітно-ракетного комплексу Stinger збили російську ракету Точка-У. Пресцентр Сухопутних військ ЗСУ уточнив, що це сталося біля Попасної.

У Київській області українські ППО СВ збили російський бойовий гелікоптер К-52, також використовуючи Stinger. Інформацію підтвердив голова Київської ОВА Олександр Павлюк: він зазначив, що це сталося в Бучацькому районі.

У Запорізькій області впав ще один ворожий гелікоптер К-52. У Генштабі ЗСУ зазначили, що українським захисникам вдалося ліквідувати близько 60 окупантів та кілька одиниць бронетехніки.

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