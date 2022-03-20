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Факти / Україна

Евакуація із Запоріжжя: розклад і рейси поїздів до 27 березня 2022

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
біженці

Укрзалізниця опублікувала графік відправлення евакуаційних поїздів із Запоріжжя, який буде чинним до 27 березня. Додаткові евакуаційні рейси будуть призначатися щодня, про них ви зможете дізнатися на сайті https://uz-vezemo.com/.

  • 12:20 – №120/119 Запоріжжя-1 – Львів
  • 14:45 – №44717 Запоріжжя-1 – Рахів
  • 16:05 – №86/85 Запоріжжя-1 – Львів
  • 16:05 – №88/87 Запоріжжя-1 – Ковель
  • 21:38 – №37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас.

Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де тривають активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію в спецтемі Допомога. Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям і ЗСУ.

Повний список евакуаційних поїздів в Україні та розклад Укрзалізниці.

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Джерело: Укрзалізниця

Фото: Depositphotos

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