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Факти / Україна

Евакуація з Дніпра: розклад поїздів на 20 березня 2022 року

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
потяги в Україні

Укрзалізниця опублікувала графік відправлення евакуаційного поїзда з Дніпра 20 березня 2022 року. Цей графік залишається актуальним до 27 березня 2022 року. За всіма змінами, а також розкладом додаткових поїздів для евакуації ви можете стежити тут – https://uz-vezemo. com/.

  • 4:45 – №38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1
  • 5:37 – №86/85 Львів – Запоріжжя-1
  • 5:37 – №88/87 Ковель – Запоріжжя-1
  • 6:23 – №795/796 Дніпро – Харків-Пас.
  • 14:26 – №42/41 Дніпро – Трускавець
  • 16:34 №44717 Запоріжжя-1 – Рахів
  • 17:49 – №86/85 Запоріжжя-1 – Львів
  • 17:49 – №88/87 Запоріжжя-1 – Ковель
  • 23:11 – №37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас

Повний список евакуаційних поїздів в Україні та розклад Укрзалізниці.

Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де тривають активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію в спецтемі Допомога. Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям і ЗСУ.

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Евакуаційні потяги в Україні: напрямки та розклад рейсів до 27 березня 2022

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Фото: Depositphotos

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