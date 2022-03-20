Небезпечну бойову частину ракети шукають на Вінниччині

18 березня над Вінницькою областю збили три ворожих ракети, одна із них прилетіла на кукурудзяне поле Шпиківської громади.

Вдалось знайти лише безпечну частину – двигун. А от бойову, яка містить понад 480 кг вибухової речовини, площа ураження якої становить 15 тис. кв. м, досі не відшукали. Голова громади Микола Кривоцюк закликає людей в жодному разі не чіпати знахідку і не намагатись здати на металобрухт.

Після збиття ворожих ракет нашими протиповітряними системами частини падають на землю. В разі виявлення залишків відразу потрібно повідомляти у поліцію та службу ДСНС.