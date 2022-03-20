Путін здатен на жахливі кроки: Зеленський прокоментував заяви Кремля про “нацистів”

Твердження Путіна про те, що влада в Україні “переповнена нацистами”, є несерйозними і навіть смішними, однак не можуть не викликати стурбованості.

Про це 20 березня в інтерв’ю американському виданню CNN заявив президент України Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що такими заявами Путін змальовує свої плани завоювати усю територію України.

– Якщо він (Путін – Ред.) серйозно ставиться до цієї заяви, він може бути здатний на дуже жахливі кроки, тому що це означатиме, що це для нього не гра. Якщо він серйозно ставиться до цього, якщо він думає, що це його місія – завоювати нашу території, і якщо він “бачить нацистів” у нашій країні, то виникає багато запитань, що він ще здатний зробити заради своїх амбіцій, заради своєї “місії”, – заявив президент.

Володимир Зеленський також запевнив, що, судячи із деяких заяв Путіна, він знаходиться у так званій інформаційній бульбашці.