Російські військові цілими підрозділами відмовляються воювати в Україні – СБУ

Через великі втрати в Україні, погане тилове забезпечення, пов’язане з розкраданням коштів генералами, до російських військових поступово приходить прозріння. Вони цілими підрозділами пишуть рапорти з відмовою воювати. Про це свідчать перехоплені СБУ розмови.

Росіяни почали розуміти, що їх відправляють на вірну смерть.

Упевненості у цьому їм додала новина про затримання заступника керівника Росгвардії Романа Гаврилова, якого звинувачують у розкраданні коштів, зокрема тих, що виділені для забезпечення підрозділів, які воюють в Україні.

Вони не хочуть помирати через командирів, які їх обкрадають.

Професійність найвищого командного складу ЗС РФ також викликає великі сумніви, оскільки з початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила шість генералів.

За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, ворог воює кількістю та крилатими ракетами проти мирних міст – це все, на що здатна друга армія в світі.