Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleШоу-бізнесСпортДумкиПідтримати Факти ICTVНаживоСпецтемиВідео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 25 день війни
Вбили Вбили
115 дітей
Поранили Поранили
>140 дітей
Вбили Вбили
> 900 (ООН) дорослих
Факти / Україна

Російські військові цілими підрозділами відмовляються воювати в Україні – СБУ

Валентина Летяк редакторка стрічки
Російські військові цілими підрозділами відмовляються воювати в Україні – СБУ

Через великі втрати в Україні, погане тилове забезпечення, пов’язане з розкраданням коштів генералами, до російських військових поступово приходить прозріння. Вони цілими підрозділами пишуть рапорти з відмовою воювати. Про це свідчать перехоплені СБУ розмови.

Росіяни почали розуміти, що їх відправляють на вірну смерть.

Упевненості у цьому їм додала новина про затримання заступника керівника Росгвардії Романа Гаврилова, якого звинувачують у розкраданні коштів, зокрема тих, що виділені для забезпечення підрозділів, які воюють в Україні.

Вони не хочуть помирати через командирів, які їх обкрадають.

Професійність найвищого командного складу ЗС РФ також викликає великі сумніви, оскільки з початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила шість генералів.

За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, ворог воює кількістю та крилатими ракетами проти мирних міст  – це все, на що здатна друга армія в світі.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка