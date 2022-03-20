У місті Рубіжне (Луганська область) точаться бої. Ворог зазнає там значних втрат, а в українських військових є можливості вже найближчим часом звільнити цей населений пункт.

Про це розповів в ефірі телемарафону на загальнонаціональних каналах голова обласної військової адміністрації Луганської області Сергій Гайдай.

Так, сьогодні зранку він оприлюднив інформацію у своєму Facebook-акаунті, що в центральний частині Рубіжного проводиться зачистка російських загарбників. Коментуючи це повідомлення в ефірі телемарафону, Гайдай висловив сподівання, що вже скоро місто вдасться повністю звільнити від ворога.

– Я не хочу зовсім уже обнадійливо говорити, тому що тривають бої. В нас є підкріплення, посилення наших хлопців. Я дуже сподіваюся, що найближчим часом Рубіжне все ж таки повністю зачистять. Враховуючи те, яку кількість “свіжомобілізованих” кидають туди (кидає РФ, – Ред.), як вони гинуть десятками, а іноді навіть сотнями, скільки техніки втрачають. Упевнений, що декілька днів, і Рубіжне буде нашим повністю, – наголосив Гайдай.

Він додав, що РФ кидає в бій осіб, які були “мобілізовані” на тимчасово окупованій території Луганської області.

Як приклад Гайдай розповів про свідчення, які на допиті дав один із таких “мобілізованих”. Цей чоловік повідомив, що не є військовим і ніколи не мав стосунку до військової справи. Під час допиту він стверджував, що до нього на вулиці підійшли дві особи, погрожували автоматом, завезли у “військкомат”, оформили і відправили воювати проти України.

У зв’язку з цим Сергій Гайдай нагадав, що єдиний вихід у таких ситуаціях – здатися в полон.

– Взагалі-то єдина можливість вижити – це здаватися. І я пропоную всім тим жителям, яких “мобілізували” і просто силою кинули в бій, у вас є два шляхи: перший – ви загинете там, і ніхто про вас не згадає, другий – здавайтеся в полон і будете жити, – заявив очільник ОВА.

Прокоментував Гайдай і ситуацію з гуманітарною допомогою мешканцям неокупованих територій Луганської області. За його словами, вантажів достатньо багато, і їх розвозять щодня.

Як зазначив Гайдай, проблема полягає в тому, що багато людей ховаються в укриттях, підвалах, про які місцева влада не знає, а тому не може надати допомогу. У зв’язку з цим він закликав громадян звертатися до штабів у своїх населених пунктах – до влади та волонтерів для отримання гумдопомоги.

Напередодні повідомлялося, що в Луганській області тривають бої за населені пункти Рубіжне та Попасну. Українським бійцям вдалося спинити наступ путінських військ на Рубіжне. Під час бою вони знищили два десятки російських загарбників та змусили їх відступити.

Сьогодні зранку стало відомо, що війська РФ вчергове обстріляли Рубіжне. Загинули три людини, з них двоє дітей.

Фото: Сергій Гайдай