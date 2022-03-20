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Факти / Україна

Стефанчук просить нардепів світу запровадити безпольотну зону

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Руслан Стефанчук

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук закликав нардепів усього світу зупинити злочини Росії.

Своє звернення спікер українського парламенту озвучив під час спеціального засідання геополітичної групи 12+ у межах 144-ї асамблеї Міжпарламентського союзу в індонезійському місті Нуса-Дуа.

Руслан Стефанчук наголошує: той факт, що війна в Україні триває вже четвертий тиждень, свідчить про недостатність вжитих заходів.

– Ми закликаємо вас мобілізувати потенціал депутатів ваших національних парламентів, щоб зупинити Росію, покінчити зі смертю й руйнуваннями, припинити воєнні злочини російських окупантів проти українських громадян, жінок і дітей, – закликав Руслан Стефанчук.

За приклад голова ВРУ ставить Латвію, Литву та Естонію, які вже закликали закрити небо над Україною.

Ви також можете закликати свої уряди створити заборонену для польотів зону над Україною. Ви повинні зробити це заради мільйонів людей в Україні, заради європейської та світової безпеки. Ми очікуємо, що Міжпарламентський союз озвучить свою принципову позицію проти грубого порушення Росією міжнародного права, – додав Руслан Стефанчук.

20 березня почалася 25-та доба повномасштабної війни в Україні. За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Верховна Рада України

Фото: Верховна Рада України

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