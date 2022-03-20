На 25-у добу війни Росії проти України наші захисники продовжують ефективно протистояти російським загарбникам.

Протиповітряна оборона Повітряних сил збила ще три російських бойових вертольоти. Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Протягом доби ворог активних наступальних дій не проводив, зосереджував зусилля на поповненні поточних втрат, відновленні частково знищеної техніки, перекиданні іноземних військових найманців до прикордонних районів, вирішенні хронічних проблем окупаційних військ з логістикою.

Загарбники терористичними методами насаджують жорсткий адміністративно-поліцейський режим, свідомо створюють умови для гуманітарної кризи на тимчасово зайнятих територіях. Так, минулої доби до Херсонської області з міста Апостолове Дніпропетровської області вирушили 14 вантажівок з продуктами харчування та медикаментами першої необхідності. Але російські окупанти безпричинно не пропустили гуманітарний конвой.

У такий спосіб вони намагаються примусити до колабораціонізму місцеве населення. При цьому загарбники поширюють листівки з пропозиціями звернутися до окупаційної адміністрації. Громадянам обіцяють скасування кредитних боргів, а місцевим підприємцям – преференції у веденні бізнесу.

Також стало відомо, що зі зведеного загону 331-го гвардійського парашутно-десантного ударного костромського полку, який брав участь у війні в Україні на Київському напрямку, залишився живим один військовий, який перебуває у шпиталі.

На тлі подібних обставин командуванням російського чорноморського флоту терміново проводяться заходи щодо заміни 130 відказників-контрактників 810-ї бригади морської піхоти на десантників 7-ї десантно-штурмової дивізії. Питання щодо їх подальшої служби вирішує ФСБ.

Крім того, на тимчасово окупованій території Донецької області російські куратори оголосили чергову хвилю мобілізації для поповнення 1-го армійського корпусу. Граничний вік відмобілізованих піднято до 65 років.

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Подібна ситуація очікує тимчасово окуповані території Луганської області з огляду на те, що з зони дії 2-го армійського корпусу до населених пунктів Луганськ, Сорокіне та Довжанське щодня прибувають вантажні автомобілі заповнені тілами солдат.

Російські терористичні війська продовжують відверто порушувати міжнародні конвенції щодо правил ведення війни. Масово фіксуються факти використання форми Збройних сил України для проведення підривних та дискредитувальних дій російськими диверсантами.

Але сили оборони України рішуче викорінюють військових злочинців та найманців з української землі.