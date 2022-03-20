У Білій Церкві Київської області піротехніки знищили авіаційну ракету Р-27.

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Засіб вогневого ураження представники аварійно-рятувального загону спеціального призначення Держслужби з надзвичайних ситуацій області перед знищенням транспортували до спеціального підривного майданчику.

Піротехнічні роботи представники ДСНС виконали 19 березня.

Того ж в дня внаслідок обстрілу зайнявся будинок та сад у селі Лукаші Баришівської громади.

Ворожий снаряд зруйнував житловий будинок повністю.

У Білій Церкві піротехніки знищили ракету Р-27 / 4 фотографии

20 березня почалася 25-та доба повномасштабної війни в Україні. За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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