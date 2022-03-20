У Димері під Києвом окупанти із феєрверками почепили триколор

У селищі Димер Київської області російські військові призначили свого голову громади, почепили триколор та влаштували “свято” з феєрверками.

Про це з посиланням на коментар дочки місцевого жителя, який перебуває в населеному пункті з початку окупації, повідомляє Київська обласна рада.

– Почепили там російський прапор, зігнали місцевих, ніби це свято, влаштували феєрверк. Підірвали міну біля селищної ради, пояснивши це так: “От бачите, це по вас стріляють ваші, а ми вас захищаємо”. Хоча вони самі й підірвали її, – розповіла дівчина.

Колони російської техніки зайшли до Димера на другий день повномасштабного вторгнення.

Відтоді в населеному пункті немає світла, води, тепла та зв’язку.

Частина жителів змогла евакуюватись, а ті, хто залишився, ховаються в погребах та підвалах.

20 березня почалася 25-та доба повномасштабної війни в Україні. За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Київська обласна рада

Фото: Типовий Димер