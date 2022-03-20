У Житомирській області спалахнула пожежа після ракетного удару

У ніч проти 20 березня ракетний удар спричинив пожежу в Коростенському районі Житомирської області.

Вогнем охопило будівлю колгоспної комори, зазначають у Держслужбі з надзвичайних ситуацій області.

Займання семеро пожежників із залученням спецтехніки ліквідували о 01.45 20 березня.

За даними ДСНС, загиблих та травмованих немає.

Напередодні в цьому ж районі після авіаудару військ РФ горів склад зерна на території приватного сільгосптовариства.

Будівля, де зберігалися зернові, зазнала руйнувань, а вогнем охопило перекриття та покрівлю площею 500 кв. м.

Як і в ніч проти 20 березня, минулося без загиблих та травмованих.

20 березня почалася 25-та доба повномасштабної війни в Україні. За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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