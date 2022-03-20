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Факти / Україна

Втекти з мінімальними втратами: загарбники поділились “секретною” тактикою війни

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Втекти з мінімальними втратами: загарбники поділились “секретною” тактикою війни

Служба безпеки України перехопила чергову розмову російського окупанта, який розповідає своїй дружині про “секретну” тактику на війні в Україні.

А полягає ця тактика у тому, що російські загарбники хочуть втекти “с минимальными потерями”. Так, у розмові зі своєю дружиною окупант зізнається, що їхня армія вже не може виконувати завдання.

У його батальйоні з 60 військових залишилося лише 13, а 70% техніки знищено українськими військовими. Це ще раз доводить те, що путінські війська деморалізовані і втратили свою бойову міць.

В СБУ наголошують, що чим більше таких рішень буде приймати ворог, тим краще для нього. Бо мета українських військових – знищити не 70%, а 100% російських загарбників. Тож тактика тікати – єдина вірна для них.

На те, що противник деморалізований, вказують також інші перехоплені записи розмов. Так, на одному із них російський військовослужбовець під Харковом телефонує своїй матері в Росію і просить її про допомогу від знайомої ворожки.

Він благає провести спеціальний обряд, щоб його не зачепили українські снаряди.

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Фото: Міноборони

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