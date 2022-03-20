ЗСУ збили над Вінницькою областю чергову російську ракету

У небі над Вінницькою областю українські військові 20 березня збили чергову російську ракету. Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

– У Вінницькій області спокійно, активних бойових дій не ведеться. Наші ЗСУ продовжують збивати ракети над Вінниччиною. Щойно збита російська ракета. Слава Збройним силам, слава Україні! – сказав він у відеозверненні.

Борзов також показав уламки ворожої ракети і уточнив, що ніхто не постраждав.

Два дні тому над територією Вінницької області наша протиповітряна оборона збила три російські крилаті ракети.

Внаслідок падіння уламків тоді теж ніхто не постраждав.

Фото: Сергій Борзов