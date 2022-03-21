Сьогодні 13 країн підписали спільну заяву щодо термінової модернізації систем ППО України.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Він повідомив, що серед країн, які сьогодні підписали спільну заяву Про термінову необхідність модернізації ППО України, є такі країни: Чехія, Естонія, Польща, Франція, Грузія, Німеччина, Ірландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція, Велика Британія та США.

– Щира подяка за підтримку України в цей непростий час, – написав голова українського парламенту.

Раніше у британській розвідці повідомляли, що одним із головних завдань Росії під час війни проти України було взяти контроль над небом.

20 березня, виступаючи в Кнесеті Ізраїлю, президент України Володимир Зеленський заявив, що ізраїльська система ППО “Залізний купол” є найкращою у світі, і додав, що, на його думку, вона може захистити українців.

Джерело: Ruslan Stefanchuk