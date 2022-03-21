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Факти / Україна

Агресор дві години обстрілював із Градів та мінометів село в Запорізькій області

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Обстріл у селі Кам'янське Запорізької області 20 березня 2022

Агресор дві години поспіль обстрілював прифронтове село Кам’янське Запорізької області із Градів, мінометів, самохідної артилерійської установки й танка.

– Цього разу росіяни навіть не застосовували безпілотник, а провели масований обстріл навмання, – говорить командир взводу на псевдо Оскар.

Унаслідок обстрілу 20 березня знищено кілька будівель, решта – у вогні.

Без даху над головою залишились чимало людей. Кількість постраждалих уточнюється.

– Людство стало свідком чергового порушення Міжнародного гуманітарного права. Історія нищення села Кам’янське ляже ще одним томом для Гаазького трибуналу, де судитимуть російських злочинців, – зазначають у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Обстріл у селі Кам'янське Запорізької області 20 березня 2022
Обстріл у селі Кам'янське Запорізької області 20 березня 2022
Обстріл у селі Кам'янське Запорізької області 20 березня 2022
Обстріл у селі Кам'янське Запорізької області 20 березня 2022
Обстріл у селі Кам'янське Запорізької області 20 березня 2022
Обстріл у селі Кам'янське Запорізької області 20 березня 2022
Обстріл у селі Кам'янське Запорізької області 20 березня 2022
Обстріл у селі Кам'янське Запорізької області 20 березня 2022
Обстріл у селі Кам'янське Запорізької області 20 березня 2022
Обстріл у селі Кам'янське Запорізької області 20 березня 2022
Агресор дві години обстрілював із Градів та мінометів село в Запорізькій області / 5 фотографий

21 березня почалася 26-та доба повномасштабної війни в Україні.

Підрозділи Повітряних сил Збройних сил України за добу вразили сім повітряних цілей ворога – один літак, чотири безпілотники та дві крилаті ракети.

Крім того, бомбардувальна та штурмова авіація завдавала нищівних ударів по скупченнях техніки та живої сили противника.

За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація

Фото: Запорізька обласна військова адміністрація

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