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Факти / Україна

На Херсонщині російські окупанти викрали мера Берислава та місцевого активіста

Ілля Нежигай редактор стрічки
На Херсонщині російські окупанти викрали мера Берислава та місцевого активіста

Російські окупанти викрали міського голову Берислава Олександра Шаповалова, що на Херсонщині.

Як голова Херcонської ОВА Геннадій Лагута у своєму Telegram каналі, крім мера міста був викрадений ще один місцевий активіст.

– У суботу, 19 березня, близько 11 години дня рашисти викрали міського голову Берислава Олександра Шаповалова та ще одного місцевого активіста, – написав Геннадій Лагута.

Він додав, що викрадені українці наразі перебувають у полоні, а вчора Олександру Шаповалову дали можливість зателефонувати рідним та заспокоїти їх.

Голова Херсонської ОВА повідомив, що мер Берислава має проблеми з серцем, а також важко переніс захворювання на коронавірус.

Наразі невідоме точне місце перебування Шаповалова та інших полонених, однак, скоріш за все, вони перебувають у Новій Каховці, де їх утримують росіяни.

Центральна українська влада разом з очільником Херсонщини з’ясовують всі обставини та роблять все можливе, аби всі, хто зараз перебуває у полоні росіян, повернулися додому.

Нагадаємо, 21 березня російські військові розпочали стрілянину по мирних мітингувальників у центрі Херсона, попутно закидаючи херсонців гранатами. Місцева влада також повідомляла про викрадених активістів, а також про поранених під час вибухів та стрілянини.

Фото: Dmitry Mus

Джерело: Геннадій Лагута

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