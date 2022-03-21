Російські окупанти викрали міського голову Берислава Олександра Шаповалова, що на Херсонщині.

Як голова Херcонської ОВА Геннадій Лагута у своєму Telegram каналі, крім мера міста був викрадений ще один місцевий активіст.

– У суботу, 19 березня, близько 11 години дня рашисти викрали міського голову Берислава Олександра Шаповалова та ще одного місцевого активіста, – написав Геннадій Лагута.

Він додав, що викрадені українці наразі перебувають у полоні, а вчора Олександру Шаповалову дали можливість зателефонувати рідним та заспокоїти їх.

Голова Херсонської ОВА повідомив, що мер Берислава має проблеми з серцем, а також важко переніс захворювання на коронавірус.

Наразі невідоме точне місце перебування Шаповалова та інших полонених, однак, скоріш за все, вони перебувають у Новій Каховці, де їх утримують росіяни.

Центральна українська влада разом з очільником Херсонщини з’ясовують всі обставини та роблять все можливе, аби всі, хто зараз перебуває у полоні росіян, повернулися додому.

Нагадаємо, 21 березня російські військові розпочали стрілянину по мирних мітингувальників у центрі Херсона, попутно закидаючи херсонців гранатами. Місцева влада також повідомляла про викрадених активістів, а також про поранених під час вибухів та стрілянини.

Фото: Dmitry Mus

Джерело: Геннадій Лагута