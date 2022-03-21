Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення до німців, які прийшли на благодійний концерт на підтримку України у центрі Берліна.

На початку відео він увімкнув на телефоні сигнал повітряної тривоги і пояснив, що такі звуки супроводжують життя українців вже 26-й день поспіль.

Володимир Зеленський зауважив, що до початку повномасшабної війни Росії проти України Київ називали новим Берліном, порівнюючи нашу відкритість, емоції, свободу на площах, щирість людей.

– Тепер Київ закритий. Він затих в очікуванні нової повітряної тривоги, нової сирени, яка змусить людей піти в укриття. Ми зараз не можемо жити так, як ви. Ми воюємо за наш порятунок проти однієї з найчисельніших армій у світі, проти ракет, бомб, реактивної артилерії, проти літаків і гвинтокрилів, на яких вже зараз росіяни пишуть: На Берлін. Бо вони хочуть піти далі, значно далі, ніж Україна, – наголосив глава держави.

Володимир Зеленський нагадав, що за три тижні цієї війни в Україні загинуло вже 115 дітей. Він назвав її найстрашнішою війною в Європі з часів Другої світової.

– Ми – це ви, ми – українці, ми – частина Європи. Ви бачите наше прагнення бути з Європою. Наше прагнення, яке ми виборюємо на полі бою. І яке ви можете вибороти просто у своєму суспільстві. Власною думкою, словом, тиском на політиків. Щоб Україна нарешті стала частиною ЄС. Німці, ви маєте силу! Європа має силу, потужнішу за будь-які ракети, – зауважив президент.

Президент України наголосив, що ніхто не має права шматувати Європу і знищувати народи. Він також нагадав, що Україна попереджала німецьких політиків, що небезпечно вирішувати у Москві, чи є у Німеччини газ і скільки він коштує.

Україна неодноразово заявляла, що потрібні санкції, щоб не почалася ця війна. Але лише коли російські ракети вдарили за 20 км від кордонів НАТО, коли російські танки стріляли прямо по нашій АЕС, тоді всім нарешті стало зрозуміло, що потрібно послухати Україну і підтримати нас, бо від цього залежить і життя європейців.

Володимир Зеленський закликав німців не спонсорувати російську військову машину, закрити всі порти, не постачати товари і відмовлятися від російських енергоресурсів.

Глава держави додав: він вірить, що мир можливий, але кожен громадянин у Німеччині, Європі повинен діяти, щоб до нього прийти.