На шляху до Запоріжжя російські військові обстріляли автобуси з дітьми, внаслідок чого є діти у важкому стані, четверо госпіталізованих.

Про це у своєму Telegram каналі повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

– Сьогодні більше 20 автобусів намагаються добратися зеленими коридорами. Дуже непросто було перетнути лінію зіткнення, бо йшли обстрілі. Сподіваюся, нам вдасться вивезти людей та повернути їх в нормальні життєві умови, – повідомив він.

При цьому він зазначив, що 21 березня був тяжким днем, адже знову постраждали діти.

– Чотири дитини доставлено в лікарню. Троє дітей попали під обстріл у колишньому Гуляйпільському районі, нині Пологівський. Родини їхали з Маріуполя, рятувалися. Одна дитина у важкому стані. Ще одна родина попала під обстріли у селі Кам’янське, також дитина у важкому стані, – повідомив голова Запорізької ОВА.

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