На початку березня міністр оборони Британії Бен Воллес звинуватив армію російських загарбників у тому, що вони готуються використовувати проти України системи термобаричної артилерії.

– Як далеко (Володимир Путін, – Ред.) зайде, яку зброю він дозволить застосувати для досягнення своєї мети, невідомо, але ми бачили використання величезної кількості артилерії. Ми бачили розгортання систем термобаричної артилерії, і турбуємося, наскільки широким може бути її застосування, – сказав Воллес під час візиту до Естонії.

До нього про розгортання систем ОС-1 повідомляв телеканал CNN.

А вже 9 березня агресори РФ через пропагандистський телеканал міноборони під назвою Зірка “похвалилися”, що військові РФ використали ТОС-1А Сонцепек проти української армії 4 березня.

Що таке російська термобарична зброя

Термобаричні бомби вважають одними з найефективніших в умовах боїв проти укріплених районів та міст.

Зокрема, це пов’язано з їх надзвичайною руйнівною силою, яку формують завдяки особливо високій температурі вогняної хмари та надмірному тиску.

Спеціалізовані видання та експерти зазначають, що термобарична зброя завдає значно більших збитків, ніж звичайні ракетні удари.

Її називають, зокрема, аерозольними бомбами чи паливно-повітряними вибуховими речовинами. Уточнюється, що це двоступінчасті боєприпаси.

Розробка термобаричної зброї Росією

У Росії є низка місць, що займаються розробкою термобаричної зброї. Це, наприклад, Тульський збройовий завод, що входить до російської державної компанії Ростех.

Він оголосив про виробництво протитанкової ракети 9М1133Ф-1 із термобаричною осколково-фугасною бойовою частиною ще у 2019 році.

Ракети 9М133Ф-1 запускаються російськими протиракетними комплексами Корнет. У січні 2019 року Міноборони Росії повідомило, що ще одна бойова машина, озброєна протитанковим ракетним комплексом Корнет, проходить державні випробування для Повітряно-десантних військ. Вона є самохідним протитанковим ракетним комплексом Корнет-Д1, встановленим на шасі бойової машини десанту БМД-4М.

Повідомляється, що протитанковий ракетний комплекс Корнет, розроблений Конструкторським бюро приладобудування Шипунова, може вражати танки та інші броньовані цілі.

Наприкінці 2021 року, нарощуючи військові контингенти на українському держкордоні, РФ продовжила випробування останньої версії десантованих самохідних протитанкових ракетних комплексів Корнет-Д1.

Який принцип роботи у російської термобаричної зброї

Термобарична зброя може бути використана в ракетах або бомбах, вона споряджена аерозольним паливом та токсичними металевими порошками. Коли вона детонує, вибухове паливо швидко розсіюється, створюючи велику хмару палива, яка потім спалахує при контакті з киснем навколо нього.

Аналітик Королівського інституту об’єднаних служб Британії Сем Кренні-Еванс пояснив у Twitter, що такий вибух викликає дві речі: величезне тепло, до 3 тис. кельвінів (2700°C), а також тривалий період надлишкового тиску.

– Тиск, що створюється, а також вибухова хвиля – не такі високі, як у звичайної бризантної вибухової речовини (ВР), але він триває довше, створюючи більш руйнівні наслідки, – зазначив він.

Дальність ураження під час використання термобаричних бомб

Наразі використання термобаричного озброєння ще не заборонили, проте аргументів проти його розробки та застосування не бракує.

Адже навіть якщо військовий об’єкт буде атакований термобаричною ракетою, ефект детонації, ймовірно, пошириться і на цивільні райони.

Оскільки весь кисень згоряє в навколишньому середовищі, якщо термобарична зброя застосовується проти будівлі, сам тиск може вбити будь-кого, хто ховається всередині.

Така зброя є дуже ефективною для руйнування міських територій і може проникати в бункери або підземні станції метро, ​​на зразок тих, де громадяни України ховаються від повітряних нальотів. Повідомляється, що вона може висмоктувати повітря з легень мешканців, що сховалися.

Де Росія використовувала термобаричну зброю

Ще за часів існування СРСР Росія використала термобаричні бомби проти Китаю у 1969 році та в Афганістані у 1979 році.

Росія розмістила таку зброю в Чечні 1999 року, що призвело до руйнівних гуманітарних наслідків, які засудила Г’юман Райтс Вотч.

Також було наголошено, що РФ запровадила в Україні важкі вогнеметні системи залпового вогню (ТОС-1) ще до початку повномасштабної війни у ​​2022 році.

Їхні неофіційні назви – Буратіно та Сонцепек.

Вперше про використання Буратіно в Україні повідомляли військові у січні 2015 року.

На той момент командир 93-ї бригади Олег Мікац повідомляв, що до Донецького аеропорту підводили чотири такі установки. Одна з них встигла зробити кілька пострілів, після чого українські захисники накрили їх артилерійським вогнем.

Після цього у вересні 2015 року про можливе використання Буратіно повідомили і спостерігачі ОБСЄ. Вони помітили ці установко в тимчасово окупованих частинах Луганської області.

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Джерело: Army Technology, Defense Express