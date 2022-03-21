США можуть розширити санкції проти Росії

Америка має можливість розширити свої санкції проти РФ та проти “командних висот російської економіки”. Про це з посиланням на заступник радника з національної безпеки США Даліпа Сінгха пише CNN.

Ми можемо розширити наші санкції. Взяти ті, які вже застосували і націлити їх на більшу кількість банків та секторів, яких ще не торкнулися, – розповів Сінгх.

За словами заступник радника з національної безпеки, вплив санкцій з боку США та союзників на російську економіку спонукали Путіна вжити “відчайдушних заходів”.

Він самоізолює свою економіку. Зараз Росія швидко рухається до радянського рівня життя 1980-х років. Вона дивиться в економічну прірву, і це є результатом вибору Путіна, і я бачу з його реакції, куди вона прямує, – додав Сінгх.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про нові санкції проти Росії, що будуть введені на наступному тижні.